Sassi su pullman tifosi Pistoia basket, autista colpito al volto

Proseguono le indagini sull’assalto con pietre e mattoni al pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera lungo la superstrada Rieti-Terni, in cui ha perso la vita uno degli autisti del mezzo. Sulla vicenda lavorano gli investigatori della Squadra mobile e della Digos di Rieti, che per tutta la notte hanno sentito una decina di tifosi della curva della Sebastiani basket Rieti, la squadra di A2 che nel tardo pomeriggio di ieri aveva giocato con la Estra Pistoia al PalaSojourner. Al momento non si registrano fermi.

La dinamica

Secondo la ricostruzione, fornita nella notte dalla Questura di Rieti, il pullman su cui viaggiavano i 45 tifosi toscani è stato assaltato nei pressi del bivio di Contigliano (Rieti), quando stava percorrendo la superstrada in direzione Terni, ma già senza la scorta della Polizia.

L’agguato è avvenuto poco dopo uno svincolo dove gli aggressori – si sospetta ultras della curva reatina – si sono nascosti attendendo il passaggio del pullman. Il secondo autista, 65 anni, residente a Firenze ma originario di Roma, è stato colpito al volto da una pietra che ha sfondato il parabrezza del mezzo, vano il tentativo di salvarlo da parte dei soccorritori. Si chiamava Raffaele Marianella, e lavorava da pochi mesi per l’azienda di trasporti Jimmy Travel, con sede ad Osmannoro.

La condanna della premier

«Una notizia terribile che lascia senza parole». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social: «L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle. Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia – aggiunge –. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia».