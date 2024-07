Assalto col piccone per la cassaforte, un inquilino mette in fuga i ladri

Sono entrati nel cuore della notte, calandosi dal tetto armati di piccone e col volto coperto, per scardinare una cassaforte. Ma il loro piano è andato in fumo, quando uno dei residenti ha acceso la luce delle scale del palazzo facendo scappare i ladri. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nel quartiere residenziale di via Campo Marte, a Brescia.

La reazione di un condomino

Attorno alle quattro i condomini sono stati svegliati da furiose martellate, provenienti dal quinto e ultimo piano. Nonostante l’allerta del vicinato gli scassinatori hanno proseguito la loro azione, nell’intento di scardinare un’intera cassaforte dal muro a colpi di piccone. La pronta reazione di un inquilino dei piani sotto, che non solo ha acceso la luce delle scale ma si è anche avvicinato al piano in cui si trovavano i malviventi, ha fatto sì che i malfattori, ormai impossibilitati a proseguire, iniziassero una fuga rocambolesca, correndo all’impazzata giù dalle scale, mentre l'uomo residente nel palazzo, reattivo anche se comprensibilmente spaventato, li precedeva per non venir sopraffatto, rifugiandosi in strada. I ladri sono riusciti a scappare scavalcando le recinzioni dei garage.

Le indagini

Il pronto intervento di una pattuglia dei carabinieri ha scongiurato l’eventuale presenza di altri intrusi: i militari hanno potuto constatare i danni ingenti alla muratura dell’appartamento e ricostruito la dinamica: i ladri si sarebbero calati dal tetto fin sulla terrazza dell’ultimo piano e da qui, scardinando una finestra, si sarebbero introdotti a volto coperto in casa. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Solo una gran confusione nel bel mezzo di una notte afosa.