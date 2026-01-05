Assalto a portavalori lungo la A14 con chiodi e fumogeni

Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, vigili del fuoco e 118. Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato molti chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle fiamme. Al momento non è certo se siano state utilizzate armi.

Il bottino dell'assalto ammonterebbe a circa 400mila euro. Oltre al camion di traverso, ai fumogeni, ai veicoli incendiati e ai chiodi a terra, i malviventi avrebbero sparato colpi di arma da fuoco contro il mezzo blindato per costringerlo a fermarsi. La banda, si apprende, avrebbe usato un ordigno esplosivo per aprire il mezzo e la cassaforte, mentre gli operatori erano a bordo. Poi i malviventi, entrati in azione a bordo di auto di grossa cilindrata, si sono dati alla fuga con il bottino.

Due persone, una di Roma e l'altra residente in provincia di Chieti, sono state medicate e trattate sul posto dai sanitari del 118, per intossicazione da fumi sprigionati dalle fiamme delle auto incendiate e dal fumo di alcuni fumogeni accesi dai malviventi. Le due persone hanno poi rifiutato il trasporto in ospedale. Nel corso dell'assalto, avvenuto fra i caselli di Ortona e Francavilla-Pescara sud, non ci sono stati feriti.