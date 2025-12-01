Giornale di Brescia
Assalto a portavalori in Calabria, rubati due milioni

La rapina in autostrada, nel Reggino. Bloccato il traffico con due automobili incendiate lungo la carreggiata
Le auto incendiate per bloccare il traffico - Foto Ansa
Le auto incendiate per bloccare il traffico - Foto Ansa
Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori della società Sicurtransport. L'assalto al furgone é stato messo in atto all'interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord.

Nel corso della rapina i banditi hanno esploso alcuni colpi di arma, ma non ci sono stati feriti. Per mettere in atto il colpo i rapinatori hanno bloccato il traffico posizionando due automobili incendiate lungo la carreggiata. Sul posto, con i vigili del fuoco, la Polizia di Stato.

