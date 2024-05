Aperture «a tempo» e personale mancante: quando l’arte diventa inaccessibile

Centinaia le strutture espositive e museali poco o per nulla fruibili nel Bresciano. Garda e città isole felici

4 ' di lettura

In Valle Camonica ci sono i siti più penalizzati per la mancanza di personale

Quasi ogni Comune ne ha uno, che sia di una stanza o di più piani; parrocchiale, civico, statale o gestito da fondazioni: il Bresciano ha centinaia di musei, pinacoteche o parchi archeologici. Si va dal museo della Guerra bianca di Temù al Museo Civico Archeologico di Remedello, dalla Pinacoteca Repossi di Chiari alle Grotte di Catullo di Sirmione. Un patrimonio sconfinato che non è sempre accessibile, o non con continuità. I problemi sono diversi come fondi che non sono mai abbastanza, i serviz