Anziano giostraio di Pontevico ucciso durante una lite

A Pontevico risultava formalmente residente, insieme al resto della famiglia. A Pontevico era conosciuto, anche se era sempre e solo di passaggio. Ci arrivava quando trasferiva la sua giostra da una fiera all’altra. E si fermava pochissimo, anche se recentemente aveva scelto il paese della Bassa come base del suo quartier generale. Pochi mesi fa, proprio a Pontevico, infatti, aveva acquistato un capannone: lo spazio necessario per ricoverare gli attrezzi del mestiere.

A Pontevico, Alberto Fiori, non tornerà più. Il 75enne giostraio originario di Lodi è stato ucciso nella tarda serata di mercoledì a Villafranca, in provincia di Verona, durante una lite con altri giostrai. Quale sia l’esatto motivo del contendere, al momento, le indagini non lo hanno chiarito. Pare che la discussione sia nata in merito agli spazi nei quali installare le attrazioni per la fiera di san Pietro e Paolo, ma non è escluso che tra i contendenti vi fossero dissapori datati, ruggine accumulata nel tempo. Di certo in ogni caso c’è che nel bel mezzo della discussione, che poi è trascesa in rissa, è spuntata una pistola e per Fiori non c’è stato nulla da fare.

Giovedì, nemmeno 24 ore dopo, accompagnato dal suo avvocato, Athos Colombo, giostraio di 56 anni si è presentato nella caserma dei carabinieri di Mantova. L’uomo si è costituito ed è finito in carcere con l’accusa di omicidio volontario e di lesioni. Insieme ad Alberto Fiori, che è deceduto in ospedale, è stato colpito, fortunatamente in maniera meno grave, un altro giostraio. Si tratta di un 49enne ferito ad una gamba.

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio, il sostituto procuratore Elvira Vitulli e il team di inquirenti che sta coordinando sul campo, stanno raccogliendo immagini di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti. A partire dal giostraio ferito.