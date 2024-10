Ancora problemi per i treni tra Milano, Brescia e Verona

Altra mattinata di passione per i pendolari bresciani: a causa di alcuni lavori sulla linea nella zona di Peschiera, ma anche di un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Verona Porta Nuova, si segnalano numerosi ritardi per i treni in viaggio sulla linea Milano-Venezia.

Disagi dunque non solo per chi deve partire da Brescia o arrivare in città, ma anche per tutti i viaggiatori in transito che si ritrovano ancora una volta a dover fare i conti con ritardi che interessano sia i regionali che i treni ad alta velocità.

Le corse stanno subendo diversi ritardi, che arrivano anche a 90 minuti, o cancellazioni.

Qui il link di Trenord per conoscere la situazione in tempo reale.

Questo l’aggiornamento delle 8.52

La circolazione della direttrice è rallentata a causa di un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Verona Porta Nuova. Si registrano ritardi fino a 90 minuti.

Per ridare regolarità al servizio potrebbe esser necessario modificare o cancellare il percorso dei seguenti treni:

Treni in ritardo

- 2606 (Verona Porta Nuova 06:43 - Milano Centrale 08:38)

- 2620 (Verona Porta Nuova 07:43 - Milano Centrale 09:35)

- 2613 (Milano Centrale 06:25 - Verona Porta Nuova 08:17)

- 2622 (Verona Porta Nuova 08:39 - Milano Centrale 10:38)

- 10916 (Brescia 07:44 - Milano Greco Pirelli 09:08)

Treni Con Variazioni

- 2619 (Milano Centrale 09:25 - Verona Porta Nuova 11:17) parte Brescia

Treni Cancellati

- 2660 (Brescia 07:52 - Milano Centrale 08:55)

- 2623 (Milano Centrale 11:25 - Verona Porta Nuova 13:17)