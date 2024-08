Alla Sacca di Esine il primo skate park della Valcamonica

Il primo skate park della Vallecamonica è realtà: lunedì sera l’Amministrazione comunale di Esine ha inaugurato l’impianto nella frazione della Sacca, in via Casa Bianca, operativo già da qualche giorno. Si tratta di una novità per l’intera vallata, il primo skate park disponibile si trova, infatti, solo a Pisogne.

Spazi verdi

Lo skate park è il primo della valle Camonica © www.giornaledibrescia.it

Il progetto è stato realizzato con un investimento di 110mila euro, di cui 75mila di contributo della Regione e 35mila stanziati dal Municipio. L’obiettivo non è solo sportivo, ma soprattutto di aggregazione giovanile, per offrire ai ragazzi un punto in cui ritrovarsi in modo sano per praticare uno sport moderno. Lo si potrà utilizzare non solo con lo skate ai piedi, ma anche con i pattini a rotelle e i monopattini e, grazie all’annessa area verde, la fruizione sarà proprio per tutti, anche per le famiglie. «Si tratta di uno skate park comunale - ha chiarito il sindaco Emanuele Moraschini -, che vuole diventare un centro di aggregazione giovanile per il territorio. Il progetto è frutto di un’iniziativa portata avanti in collaborazione con un consigliere di minoranza della scorsa tornata elettorale e sviluppato insieme a noi. Questo dimostra come si possa cooperare attivamente quando le proposte sono funzionali e rispondono ai reali bisogni delle persone».

Oratorio

Le prime prove sulla pista dello skate park © www.giornaledibrescia.it

La scelta di costruire un simile impianto in una frazione non è casuale, ma dettata dal desiderio di garantire anche alla piccola comunità uno spazio in cui incontrarsi e ai giovani un’opportunità di svago e animazione. Lo skate park di Esine è sorto sulle ceneri di un vecchio parcheggio, traslato di qualche decina di metri più avanti. Si trova non molto distante dall’oratorio Don Redento ed è sorvegliato da un sistema di telecamere. Lo skate park esinese sarà al servizio non solo dei giovani della Sacca e di quelli di Esine, ma di tutto il comprensorio camuno. A tagliare il nastro, lunedì sera, sono stati, con entusiasmo indescrivibile, i bambini della frazione, affiancati dal sindaco Moraschini e dal vice Chicco Dellanoce, mentre il curato don Luca Biondi ha benedetto la struttura.