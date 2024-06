Alessandro e il pastore belga Iggy Pop campioni mondiali dell’emergenza

Federico Bernardelli Curuz

Golini vive a Breno con la moglie, e insieme al suo cane ha conquistato il titolo iridato in Ricerca in pista Fci in Slovacchia

2 ' di lettura

Campioni. Alessandro Golini con il suo pastore belga malinois, Iggy Pop

Alessandro Golini e il suo fedele pastore belga Malinois, Iggy Pop, hanno conquistato il titolo di Campioni del mondo in Ricerca in pista Fci per cani da soccorso, ai mondiali svoltisi a Martin, in Slovacchia, a metà giugno. La squadra azzurra, grazie alla somma dei migliori punteggi nelle tre discipline previste, è stata la migliore, e questo straordinario successo si tinge anche dei colori bresciani. Il percorso Alessandro Golini, vigile del fuoco a Clusone, nella Bergamasca, è originario di R