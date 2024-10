Al Convento dei Francescani c’è la Preghiera interreligiosa per la pace

Questa sera, dalle 20 alle 21, il Convento dei Francescani di via Francesco d’Assisi ospiterà la preghiera interreligiosa per la pace.

«In occasione del 38° anniversario del primo incontro interreligioso tenutosi ad Assisi nel 1986, vogliamo cogliere l'invito di Papa Francesco a pregare e digiunare per la pace nel mondo. Per questo, ci ritroveremo, rappresentanti di diverse religioni e culture, per elevare insieme una preghiera comune per la pace. La pace è un bene comune, valore cardine di tutte le religioni, chiamate a custodire, seminare, coltivare e promuovere questo bene universale» è l’invito del Patto bresciano di fraternità interreligiosa, che chiede ai propri fedeli di partecipare e di diffondere i valori e le pratiche della pace e della nonviolenza.

La locandina dell'iniziativa

«Pregare insieme è un potente segnale di fratellanza e di speranza, un appello al cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra e un impegno quotidiano nella costruzione di una cultura di pace, attraverso il confronto, il dialogo, la collaborazione, nella concordia e nella gioia dell’amore divino. In un mondo ferito da guerre e incomprensioni, la spiritualità condivisa è un gesto concreto di riconciliazione solidarietà».