L’Airc domani è nelle piazze con le Arance della salute

Fondazione Airc, nata nel 1965, apre con le «arance della salute» il calendario di iniziative per la celebrazione del suo sessantesimo anniversario. Domani volontarie e volontari distribuiranno nelle piazze prodotti solidali come le reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), i vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia Igp (donazione minima 8 euro) e i vasetti di miele di fiori d’arancio (donazione minima 10 euro).

Simbolo di sana alimentazione, le arance rosse contengono gli antociani, pigmenti naturali con poteri antiossidanti, e sono ricche di vitamina C: con una sola arancia si copre più di due terzi del fabbisogno giornaliero di questa importante vitamina. Insieme ai prodotti sarà consegnata una pubblicazione dedicata alle azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per aiutarsi a rimanere in salute, che include anche ricette a base di arance firmate da Davide Campagna e Chiara Maci.

Le piazze

L’elenco delle piazze è disponibile sul sito. In città ci saranno stand, ad esempio, in corso Zanardelli, davanti a Civile e Poliambulanza e in piazza Sant’Alessandro. L’Airc sarà presente anche in provincia, da Bovezzo a Castel Mella, da Dello a Passirano. In parallelo la Fondazione in questi giorni sta intervenendo in alcune scuole (anche bresciane) con il progetto «Cancro io ti boccio».