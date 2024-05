Aggredisce una guardia giurata a Bolzano, arrestato 25enne bresciano

Un 25enne bresciano residente in provincia, incensurato e in Alto Adige per motivi lavorativi, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'uomo ha aggredito e picchiato una guardia giurata che era intervenuta con un collega dopo aver visto il 25enne e altre persone vandalizzare le auto parcheggiate nel parcheggio «Bolzano Centro» in via Mayr Nusser a Bolzano. Quando i poliziotti sono arrivati hanno visto il gruppo di giovani che, con violenza, si accaniva nei confronti di un addetto alla vigilanza della struttura. Uno degli aggressori si è anche lanciato improvvisamente contro un agente colpendolo con pugni e calci. Per bloccare l'uomo i poliziotti hanno utilizzato lo spray urticante. Sia la guardia giurata che l'agente di polizia sono stati medicati in pronto soccorso e dimessi con prognosi per lesioni guaribili, rispettivamente, in 10 ed in 2 giorni.

Nei confronti del 25enne il questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Bolzano per i prossimi 4 anni, che diverrà esecutivo all'atto della sua scarcerazione.