Aggredisce la madre 71enne, uomo arrestato a Darfo

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Darfo Boario Terme per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, pregiudicato, ha aggredito fisicamente sua madre di 71 anni in una lite scoppiata in piazza Medaglia d’Oro a Darfo: era alterato dall’alcool.

La lite

La lite è iniziata per futili motivi e ha attirato l’attenzione di passanti, che hanno prontamente contattato i Carabinieri. I militari sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo, che è stato arrestato. Durante l’arresto, l’uomo ha anche insultato i militari, per cui è stato deferito in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e ha ricevuto cure mediche all’ospedale civile di Esine con una prognosi di 3 giorni. L’arrestato è stato portato in carcere su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.