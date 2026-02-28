Affitti brevi in nero, 750mila euro recuperati nel Bresciano

Affitti turistici in nero, B&B irregolari e alberghi fuori dalle regole: la Guardia di Finanza di Brescia ha acceso i riflettori sul boom delle locazioni brevi e ha recuperato oltre 750mila euro sottratti al Fisco.

I controlli – 32 in tutta la provincia, dal capoluogo al lago di Garda e alle località montane – hanno portato alla scoperta di 7 evasori totali e 13 violazioni delle norme regionali sulle case vacanza. Le verifiche hanno riguardato anche lavoro nero, sicurezza e obbligo di comunicazione degli ospiti.

L’operazione si inserisce nella stretta nazionale sugli affitti brevi: l’obiettivo è fermare l’abusivismo e tutelare gli operatori regolari in uno dei territori a più forte vocazione turistica del Nord Italia.

Gli alberghi controllati sono in città (6), a Limone (1), Desenzano (3), Gardone Riviera (1), San Felice (1), Sirmione (2), Temù (3), Tognale (2), Toscolano (2), Vezza d’Oglio (4), Vione (1) e Marcheno (1).