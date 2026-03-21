Fondazione Zani e liceo Arnaldo dicono addio a Claudia Zola

Si è spenta in seguito a una malattia Claudia Zola, per lunghi anni docente di lingua inglese al liceo classico Arnaldo di Brescia.

Insegnante appassionata e sempre attenta all’importanza della didattica, negli anni ha accompagnato numerosi studenti e studentesse in viaggi-studio e scambi culturali in Inghilterra.

Il mondo della scuola non è però l’unico a piangere la professoressa Zola. Anche quello dell’arte e della filantropia le dicono addio. Sin dalla nascita dell’istituzione avvenuta nel 2019, è stata infatti presidente della Fondazione Paolo e Carolina Zani per l’arte e la cultura, intitolata all’imprenditore bresciano e a sua figlia. La sede istituzionale è la Casa Museo di Cellatica, in via Fantasina, al cui interno è conservata una collezione d’arte e dove hanno luogo numerose mostre e incontri. Ogni anno, nell’ambito della Fondazione, vengono assegnate diverse borse di studio.

L’ultimo saluto

La salma di Claudia Zola – che lascia i figli Davide con Francesca, Nicola con Francesca, Angelo e le nipoti Allegra, Caterina e Olimpia – riposa in questi giorni alla Casa del Commiato di via Bargnani in zona Sant’Eufemia a Brescia. Le visite sono consentite negli orari di apertura della sede funeraria, dalle 8 alle 19.

I funerali si svolgeranno lunedì 23 marzo alle ore 14 nella parrocchia di Sant’Afra, partendo dalla Casa del Commiato. La veglia di preghiera è prevista per domenica pomeriggio alle ore 16.