Addio a Rossini, il gatto simbolo di Rovigo: è stato investito

Investito in via Ricchieri, era diventato celebre per le sue apparizioni durante le manifestazioni in centro. Per nove anni aveva vissuto tra negozi e istituzioni, conquistando i social e la stampa nazionale
È morto a Rovigo il gatto battezzato con il nome di «Rossini», perché rosso di pelo, diventato famoso e celebrato anche dalla stampa nazionale perché aveva l'abitudine di palesarsi nei luoghi del centro del capoluogo polesano, in particolare in occasione degli eventi di particolare richiamo.

L'ultima volta è stata domenica scorsa, 8 febbraio, sul gradino più alto del podio preparato per la premiazione della «Rovigo in Love», corsa podistica di grande richiamo, arrivata alla nona edizione.

Rossini è stato investito stamattina, in via Ricchieri, la via dei palazzi di Prefettura e Provincia, un luogo dove era facile incontrarlo. Sembra che colui che l'ha investito, poco prima delle otto, si sia spontaneamente presentato alla Polizia locale per raccontare il fatto.

Dalla Bosnia

Il felino era arrivato dalla Bosnia molto piccolo, ha dormito per nove anni all'interno dell'ottica Manfrin di via Angeli; durante gli ultimi tre inverni un gruppo di persone che si prendeva cura di lui, anche grazie ai social, lo portava tutte le sere a casa di una professionista che abita in centro. Dormiva su un letto, ma di giorno usciva come amava fare. Il Comune e il Tribunale erano tra i suoi luoghi preferiti. Gli era stata creata anche una pagina Facebook, dove centinaia di persone hanno pubblicato sue foto. Era diventato un simbolo della città, anche grazie ai media che negli anni hanno raccontato da più punti di vista le sue abitudini. 

