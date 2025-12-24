Addio a Franco Panzerini, storico collaboratore del Giornale di Brescia

Addio commosso oggi alle 13.45 a Franco Panzerini, nostro collaboratore per decenni e generale in congedo della Brigata Meccanizzata Brescia.

I funerali si terranno nella parrocchia di Santa, Giulia al Prealpino partendo dalla camera ardente della Domus Salutis. Panzerini comandò col grado di colonnello la Sede del Comando Presidio militare di Brescia stanziato alla caserma Serafino Gnutti e si congedò come generale.

Personalità raffinata e animo sensibile, Panzerini era un grande appassionato di storia militare e di strategia di cui scriveva sulle nostre colonne nella sezione della cultura. Dal carattere amabile e sempre disponibile, incarnava con classe e stile i valori di una classe militare formata tra i ranghi ma, sempre guardando alla tradizione e al rigore morale di una generazione che aveva vissuto la ricostruzione del nostro paese. Quando passava in redazione aveva sempre una parola di saluto per tutti, riconoscendo tra i redattori anche chi aveva svolto la naia nell'Artiglieria di cui faceva parte.

Con lui, giunto a 96 anni, se ne va un frammento importante della storia militare della nostra città. Alla moglie Livia e alle tre figlie Vera, Maria e Giovanna le condoglianze del Giornale di Brescia.