AcqueBresciane rompe gli argini e lancia i primi acqua-bond d’Italia

L’annuncio di Toscani al convegno della Lega: 150 milioni, un terzo ai piccoli risparmiatori

Mentre la politica discute sul futuro dell’oro blu (è l’eterno grattacapo: dev’essere solo pubblico, restare misto o aprirsi ai privati?), AcqueBresciane salta il dibattito e va sul mercato: emetterà bond per finanziare i propri investimenti. Sarà la prima utility idrica in Italia a farlo. Un passaggio tecnico, certo. Ma anche un segnale pratico (e politico): gestione pubblica sì, ma coi soldi di chi? L’ufficialità è arrivata ieri mattina a Palazzo Gambara, a Bedizzole, dove la Lega lombarda ha