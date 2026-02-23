Giornale di Brescia
L’abbraccio di Niscemi a Mattarella: «Qui c’era la vostra vita»

Dopo un sorvolo in elicottero sull’area colpita dalla frana, il Capo dello Stato ha raggiunto la piazza del paese, accompagnato da un lungo e caloroso applauso
  • La visita di Mattarella a Niscemi
    La visita di Mattarella a Niscemi - Foto di Paolo Giandotti - Ufficio Stampa per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Niscemi. Dopo un sorvolo in elicottero sull’area colpita dalla frana, il Capo dello Stato ha raggiunto la piazza del paese insieme al capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e al sindaco Massimiliano Conti, accompagnato da un lungo e caloroso applauso.

Mattarella si è fermato a parlare con alcuni residenti, stringendo mani e ascoltando racconti e preoccupazioni. «Presidente, non si dimentichi di noi», hanno gridato alcuni cittadini. A chi gli descriveva la propria situazione ha risposto: «So che è difficile in queste condizioni, lo capisco. Qui c’era la vostra vita. Per questo sono venuto, per far vedere che il sostegno si mantiene alto». «Non mi aspettavo che si fermasse – racconta Palumbo – ci ha fatto capire che c’è attenzione».

La senatrice Rando

Parole di riconoscenza sono arrivate anche dalla senatrice del Partito democratico Enza Rando. «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi è a Niscemi al fianco della mia comunità, così duramente colpita dalla frana. La sua presenza rappresenta un gesto di altissimo valore istituzionale e umano, un segno concreto di attenzione e vicinanza in un momento di grande difficoltà».

«Nei giorni scorsi mi sono recata personalmente a Niscemi per stare accanto ai miei concittadini e per verificare direttamente l’entità dei danni e delle criticità che stanno affrontando famiglie e attività economiche. Ho trovato una comunità preoccupata ma dignitosa, determinata a non arrendersi».

«Da senatrice del Partito democratico e da figlia di questa terra – prosegue Rando – sento il dovere di esprimere la mia profonda riconoscenza al presidente per aver scelto di essere presente. La sua visita non è solo un gesto simbolico, ma un messaggio forte di responsabilità e attenzione verso un territorio che chiede sicurezza, tutela e risposte rapide. La presenza del Capo dello Stato – conclude – darà forza ed energia per affrontare le sfide che ci attendono. Continuerò a seguire da vicino l’evolversi della situazione, lavorando affinché arrivino risorse adeguate e interventi tempestivi per garantire sicurezza e un futuro sereno ai miei concittadini».

