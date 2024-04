A Piancogno attesi 50mila visitatori per la «Fiera dei fiori»

«Te lo dico con un fiore» è il tema della trentunesima edizione della «Fiera dei fiori di Piancogno», in programma da questo giovedì, 25 aprile, a domenica. Quattro giorni intensi di emozioni, spettacoli, curiosità e scenografie. Oltre 150 gli espositori per la kermesse organizzata dalla proloco e dal Comune; attesi, come ogni anno, più di 50mila presenze.

Protagonisti, come sempre, saranno fiori, piante, giardini e installazioni. L’inaugurazione sarà giovedì alle 18 con partenza della sfilata dall’ingresso nord della fiera, animata dalle majorettes, dal gruppo Ado e dalla fanfara Ana di Valcamonica, accompagnati dalle autorità e dalla mascotte Mimì. Il taglio del nastro sarà in piazza del Comune, quindi via a tutte le iniziative, realizzate dalle associazioni di Piancogno e della Valle.

Il programma

Ci saranno le visite guidate a Villa Lanzata e mostre sulla famiglia Gheza di «Raccontando Pian di Borno», giochi tradizionali e moderni, musica e concerti al pianoforte, esibizioni canore e balli, arte, cucina e molto altro. Per gli appassionati del fai da te sono previste dimostrazioni di tornio e uso della motosega, mentre per gli amanti dell’Oriente workshop Kokedama. Per gli sportivi ci sarà la Gravel Camonica e la Smily Bike e, per i più piccoli laboratorio «Colora eliche in legno e articoli in stoffa», baby dance, Pompieropoli e arrampicata all’aperto.

Non mancherà, poi, una succulenta offerta gastronomica, tra cui spiccherà il Formaggio nero della Nona 1753.

Lungo tutto il percorso della fiera ci saranno opere d’arte in legno e alcune panchine, che rappresentano ognuna una delle emozioni che i fiori suscitano, dall’amore all’amicizia, dalla passione all’allegria. Come sempre scenderanno in campo decine di volontari della proloco, commercianti e artigiani, i residenti di via Broli, la Protezione civile e molti altri. Il colorato opuscolo della fiera ha in copertina un disegno di Letizia Santicoli, vincitrice del concorso «Una copertina per l’opuscolo»