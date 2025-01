A Montecampione acqua potabile senza bollitura

Dopo un mese esatto di disagi, da ieri a Montecampione non è più necessario far bollire l’acqua per «scopi umani» per almeno venti minuti. Il sindaco Barbara Bonicelli ha infatti revocato la sua ordinanza del 17 dicembre scorso in cui imponeva, a tutti gli utenti serviti dall’acquedotto posto in località Montecampione, appunto l’obbligo di utilizzo dell’acqua destinata a uso alimentare solo ed esclusivamente previa bollitura.

Mercoledì la Siv, Società idrica Vallecamonica, che gestisce il ciclo dell’acqua per conto del Comune di Artogne, ha inviato in municipio una nota, in cui dichiara la conformità del campione prelevato l’8 gennaio nel punto rete di Montecampione 1200 e successivamente analizzato in laboratorio. Di fatto, sono state eliminate le condizioni di pericolo per la salute pubblica, che avevano reso necessario l’adozione del famigerato provvedimento. Un obbligo che ha mandato in crisi la località, soprattutto nel periodo delle vacanze di Natale, quando Montecampione era piena zeppa di migliaia di turisti e visitatori. Una situazione che anche il presidente del consorzio di Montecampione, Paolo Birnbaum, aveva definito «intollerabile e inaccettabile», condannandola in maniera decisa e minacciando di ricorrere alla Procura della Repubblica qualora si verificasse un nuovo episodio. L’adozione del provvedimento si era resa necessaria a seguito della segnalazione dell’Ats della Montagna, che aveva sottolineato la non conformità del campione di verifica prelevato a fine novembre a 1200.

Sistemato questo problema, per la località sciistica della bassa Vallecamonica si presenta un nuovo periodo impegnativo, con la definizione dei prossimi passi per la gestione degli impianti, in particolare per la creazione di una nuova società mista pubblico-privato, propedeutica allo sblocco dei fondi del Pat, Patto territoriale della Regione. In ballo ci sono circa sette milioni di euro, da stanziare al Comune di Artogne per il rilancio della stazione. Già in questi giorni ci sono stati i primi incontri.