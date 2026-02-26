A Londra Oxford Street diventa isola pedonale

Il progetto per chiudere al traffico e far diventare un'isola pedonale un lungo tratto di Oxford Street, cuore dello shopping e del turismo commerciale di Londra, sta per diventare realtà. Il sindaco Sadiq Khan ha dato il via libera definitivo al piano, incaricando Transport for London (TfL), l'agenzia pubblica dei trasporti nella capitale britannica, di modificare la viabilità della celebre via nel tratto compreso tra Great Portland Street e Orchard Street, con l'obiettivo di interdire l'accesso ai veicoli entro il prossimo settembre e dare inizio a una serie di lavori per rendere la strada più accogliente per i pedoni.

L'annuncio arriva dopo una seconda consultazione pubblica che ha visto la partecipazione di 2.700 cittadini, la maggioranza dei quali si è espressa a favore del piano. In quella precedente il 63% aveva dato il proprio assenso.

L'iniziativa, varata con il consenso del governo laburista di Keir Starmer e oggetto di un lungo dibattito nel consiglio comunale della metropoli, ha trovato anche l'opposizione di alcuni residenti, preoccupati rispetto ai cambiamenti di viabilità e degli autobus, oltre che all'accesso per le persone con disabilità. Ma il primo cittadino laburista ha sottolineato la necessità di «dare una nuova prospettiva» alla via principale di Londra.