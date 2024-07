A Gardaland c’è un giovane squalo zebra

Il Gardaland Sea life aquarium ha accolto nella sua vasca oceanica un giovane esemplare di squalo zebra, specie minacciata e a rischio estinzione, che l’Unione europea si sta impegnando a salvaguardare.

L’acquario del parco giochi di Castelnuovo del Garda ha infatti aderito all’European Studbook Foundation, un’organizzazione no-profit con sede nei Paesi Bassi, che promuove il mantenimento dei libri genealogici (studbook) di animali a rischio di estinzione, al fine di conservarne la specie.

Gli animali iscritti in questo registro vengono monitorati, allevati e fatti riprodurre in modo da generare una discendenza geneticamente sana e aumentare così la probabilità di una sopravvivenza della specie più prolungata. Ogni dato relativo all’animale monitorato viene raccolto all’interno del libro genealogico e tutti i passi sono calibrati verso il miglioramento della condizione dell’animale. Una volta appurato che possano sopravvivere anche in un ambiente non controllato, alcuni esemplari vengono poi riportati in natura.

«Sin dal momento del suo arrivo - racconta Sabrina Repetto, Curator al Gardaland Sea Life Aquarium - ci siamo impegnati a collaborare al libro genealogico europeo dello squalo zebra. Il libro genealogico dello squalo zebra è davvero importante e ha permesso già di raggiungere risultati positivi soprattutto per quanto riguarda la conservazione, la riproduzione e l'allevamento. In questi anni, si è registrato un costante aumento della popolazione nata in cattività rispetto a quella selvatica grazie al fatto che viene favorita la riproduzione».

Gli acquaristi di Gardaland Sea life aquarium stanno invitando tutti a compilare un form da consegnare in loco e a partecipare a un sondaggio social per trovare un nome allo squalo, che sarà comunicato ufficialmente il 14 luglio, in occasione della Giornata Mondiale dello Squalo.