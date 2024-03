A Brescia la sede di «Intesa Sanpaolo per il sociale», progetto con risorse per 1,5 miliardi

Una struttura organizzativa in forma di start-up, capace di gestire la nuova sede operativa di Intesa San Paolo per il Sociale. Nasce nel palazzo storico di via Trieste 8 che affaccia su piazza Paolo VI il nuovo distaccamento dell’istituto bancario per promuovere l’inclusione è la coesione sociale. Sarà infatti proprio a Brescia il centro che avrà il compito di dare forma al progetto da 1,5 miliardi di euro in 5 anni dedicato a iniziative per far fronte ai bisogni sociali, contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale.



Quella di Intesa per il Sociale sarà una squadra divisa in tre gruppi: il primo che si occupa di interventi per persone in estrema povertà e di inclusione sociale, il secondo per favorire il contrasto povertà educativa e il terzo gruppo di studio, analisi e ricerca. E nell’epoca dell’economia digitale Banca Intesa ha voluto creare un luogo fisico importante, integrato nella città, un punto di d’accordo tra le persone, «per dare voce a tutti coloro hanno idee da proporre».

L’inaugurazione

Ad anticipare il taglio del nastro in conclusione agli interventi in via Trieste 8, l’atteso presidente onorario Giovanni Bazoli: «Questo momento è emozionante perché sancisce un ritorno a Brescia di quei valori che la nostra banca ha portato in tutta Italia. Quella bancaria è un’attività imprenditoriale che ha una responsabilità sociale: deve sì soddisfare l’interesse degli azionisti ma deve anche rispondere a quelle esigenze aziendali che sono volte ad elevare le condizioni economiche, culturali e spirituali della comunità in cui la banca opera. Il nostro compito è quello di ridurre le disuguaglianze e consentire a tutti di realizzarsi, nessuno escluso. Sono questi i momenti alti che nobilitano il lavoro bancario, Intesa San Paolo ha sposato pienamente questa idea di banca. C’è una forte relazione tra il successo di una banca e le condizioni della comunità in cui essa opera».