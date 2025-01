Per gli 80 anni di Ansa, al Maxxi la mostra con la storia d'Italia

C'è già il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tra le foto della mostra che l'Ansa dedica ai suoi primi 80 anni: quando cinque anni fa venne a visitare la redazione di Via della Dataria. Oggi è tornato per celebrare la cifra tonda e l'esposizione al museo Maxxi «80 anni di storia, 80 anni di Ansa», che sarà aperta al pubblico gratuitamente da domani fino al 9 febbraio per raccontare 80 anni di grandi e piccoli fatti che dalla cronaca alla storia hanno segnato nel bene e nel male la vita degli italiani. L'Ansa c'era, perché come recita il claim dell'agenzia «Se è una notizia, è un'Ansa», e naturalmente le foto documentano in modo chiaro e immediato momenti chiave che rimangono nella memoria collettiva, dal bianco e nero al colore smagliante del digitale.

Le notizie

Gian Maria Gros-Pietro, Sergio Mattarella, Giulio Anselmi e Luigi Contu - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it

Dallo scoop della foto del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro a Via Caetani nel bagagliaio della Renault 4 rossa, alla gioia del presidente Sandro Pertini nella storica partita a carte con Enzo Bearzot con la Coppa del mondo sul tavolino dell'aereo presidenziale al ritorno dalla Spagna nel 1982. Dai colpi di piccone al muro di Berlino nella notte del 9 novembre 1989 agli infermieri stremati nelle loro tute bianche nei giorni e mesi della lotta al Covid. Dalla Costa Concordia piegata su un fianco come una balena ferita al largo del Giglio, all'attentato a Donald Trump dell'estate scorsa e al suo pugno chiuso.

Le raccolte

Nel pannello «Come eravamo» sono molti i presidenti che si affacciano nelle stanze della maggiore agenzia di stampa italiana, da Leone a Ciampi a Napolitano. Momenti e personaggi che hanno segnato la storia del Paese e che l'Ansa ha raccontato in tempo reale. Ci sono «Le catastrofi e il dolore», come i terremoti e le alluvioni, «Le guerre dopo la guerra», l'«Incubo virus». Non mancano «Le grandi bellezze», quelle dello spettacolo come la vittoria di Paolo Sorrentino agli Oscar o le folle dei grandi concerti di Vasco Rossi. C'è lo sport con «Sfide e trionfi», da Mennea a Maradona.

Momenti storici sì, come nel pannello dedicato ai «Sette papi» dove compare la foto del fulmine che sembra colpire la cupola di San Pietro, straordinaria coincidenza nel giorno delle dimissioni di Benedetto XVI, che ha fatto il giro del mondo. Ma anche istantanee che aiutano a capire l'evoluzione dei media, perché in questi 80 anni è cambiato in modo radicale il modo di fare giornalismo e l'Ansa è rimasta sempre in prima linea in questo cambiamento.

Un archivio poderoso

Tredici milioni di foto in archivio e circa 2500 trasmesse ogni giorno qui riassunte e fissate, come a guardare il mondo in un istante. Istanti di gioia, come nel ritratto sorridente di una donna mentre i giornali annunciano la nascita della Repubblica italiana, o drammatici come quelli delle tante catastrofi naturali che hanno segnato l'Italia in questi 80 anni e si vedono come tutte riflesse negli occhi di una madre ferita che tiene la figlia tra le braccia al bordo di una barella. In occasione dell'ottantesimo anniversario l'Ansa concluderà la digitalizzazione del suo patrimonio fotografico con un progetto, realizzato con la collaborazione di Intesa SanPaolo, che metterà l'archivio storico a disposizione della collettività: 80 anni, un pezzo di storia di tutti.

Chi c’era

Sergio Mattarella stringe la mano a Pierpaolo Camadini - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it

Tra i soci e consiglieri di amministrazione dell'Ansa, erano presenti Urbano Cairo (Rcs Mediagroup spa); Pierpaolo Camadini (Editoriale bresciana spa); Mirja Cartia D'Asero (Gruppo Il Sole 24 Ore); Corrado Corradi (Gedi news network spa); Michael Ebner (Sie spa); Andrea Pietro Faltracco (Società Athesis spa); Giuseppe Ferrauto (Rcs Mediagroup spa); Andrea Leopoldo Riffeser Monti (Editoriale nazionale srl e presidente Fieg); Sara Riffeser Monti (Editoriale nazionale srl); Andrea Salerno, direttore de La7; Cesare Soldi (Società editoriale cremonese Sec. spa); Alvise Zanardi (Il Messaggero spa).

Era presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria Alberto Barachini. In platea, tra gli altri, il direttore generale della Fieg Fabrizio Carotti, gli ex direttori dell'Ansa Pierluigi Magnaschi e Giampiero Gramaglia, e l'ex direttore generale e amministratore delegato dell'agenzia Mario Rosso.