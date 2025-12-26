Nel 2027 l’«eclissi del secolo»: il sole sparirà per oltre 6 minuti

Con largo anticipo, c’è una data da segnare sul calendario del 2027: quella del 2 agosto. In questi giorni, la Nasa ha infatti diffuso le mappe aggiornate e i dati definitivi su quella che è già stata ribattezzata «l’eclissi del secolo» per l’area del Mediterraneo.

L’eclissi solare totale del 2027 sarà la più lunga del XXI secolo in termini di durata della fase di oscurità massima. In alcuni punti del Nord Africa, il sole sparirà dietro la luna per ben 6 minuti e 23 secondi, un tempo quasi doppio rispetto alla media delle eclissi totali comuni.

La mappa dell'eclissi del 2 agosto 2027 - National Solar Observatory

Evento unico

La durata eccezionale è dovuta a una rara coincidenza astronomica. Nel luglio-agosto del 2027, la Terra si troverà nel punto di massima distanza dal sole (afelio), rendendo il disco solare leggermente più piccolo alla nostra vista. Contemporaneamente, la luna sarà vicina al perigeo (il punto di minima distanza dalla Terra), apparendo quindi più grande del solito. Questa combinazione permetterà alla luna di coprire il sole in modo più «abbondante», rallentando il passaggio dell'ombra sulla superficie terrestre.

Cosa vedremo in Italia?

L'ombra della totalità passerà appena a sud del nostro Paese, toccando le coste di Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto. Tuttavia, l'Italia sarà in una posizione privilegiata.

L’isola di Lampedusa sarà il luogo più «buio» del nostro Paese: qui l’oscuramento raggiungerà il 99,8%, regalando ai presenti l’emozione della corona solare e il calo repentino delle temperature in pieno agosto. In tutto il Sud Italia, dalla Sicilia alla Calabria, la copertura supererà il 90%. Risalendo la penisola, lo spettacolo rimarrà notevole: Roma vedrà il Sole coperto per il 75%, mentre al Nord l'oscuramento si attesterà tra il 55% e il 60%.

Turismo astronomico

Nonostante manchino ancora venti mesi, il fenomeno sta già muovendo i primi flussi turistici. Gli hotel nelle località siciliane e nel sud della Sardegna iniziano a segnalare le prime prenotazioni per quella settimana. Per gli appassionati si tratta di un appuntamento imperdibile, considerando che un'eclissi di tale portata non si ripeterà in queste zone fino al 2114.

Nel 2026

Per chi non volesse aspettare il 2027, l’appuntamento intermedio è fissato per il 12 agosto 2026. In quella data, un’eclissi totale attraverserà la Spagna e sarà visibile dall'Italia con percentuali molto alte (fino al 90% nel Nord-Ovest). Sarà l’occasione perfetta per testare attrezzature fotografiche e, soprattutto, per ricordare a tutti l'importanza di utilizzare esclusivamente occhiali con filtri certificati per evitare danni permanenti alla vista.