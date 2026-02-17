007 cercansi: il bando dell’intelligence che va a caccia di talenti

Performance Computing, crittografia, gestione di cluster, automazione di processi di scraping. Non sono le materie di esame per entrare alla Nasa, ma alcune delle competenze che l'intelligence cerca con il suo nuovo bando di reclutamento 2026. Lo slogan è «Il tuo talento al servizio dell'Italia». Le candidature vanno presentate entro il 20 marzo. Il contesto internazionale è «sempre più complesso ed in continua evoluzione», segnala il Dis; si punta dunque ad attirare «professionalità eterogenee e di elevato profilo in possesso di specifiche conoscenze e competenze».

Requisiti

Finiti ormai i tempi degli 007 con barbe finte e microspie: ora servono laureati in ambito informatico, ingegneristico, fisico o matematico, che sappiano progettare, implementare e ottimizzare sistemi computazionali ad alte prestazioni, architetture Hpc, gestire cluster per simulazioni scientifiche e progetti sull'intelligenza artificiale, sviluppo e tuning di codice parallelo, profiling e analisi della perfomance.

Ricercati anche laureati in ambito economico, con conoscenze e/o competenze in materia di tutela dell'economia, dei mercati finanziari e creditizi, quotazioni mobiliari e dei titoli di Stato, contrasto alle forme più complesse di evasione ed elusione fiscale, tutela dalle minacce al patrimonio industriale e al know how tecnologico.

Al bando possono partecipare anche diplomati. In questo caso si reclutano giovani con competenze cyber, o esperti con capacità avanzate di ricerca, raccolta, analisi ed elaborazione da fonti aperte (osint, deep/dark web). Non mancano gli ambiti più tradizionali: i laureati in indirizzi internazionali o in materie umanistiche, con conoscenze e capacità di analisi dei fenomeni di terrorismo interno di qualsiasi matrice, terrorismo internazionale, jihadista, radicalismo religioso, criminalità internazionale, immigrazione e traffico persone.