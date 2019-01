Oggi si festeggia san Tommaso d’Aquino

Santo e filosofo, Tommaso D’Aquino nacque intorno al 1225 da famiglia nobile, nei pressi di Frosinone, nel Basso Lazio. Entrato nell’Ordine Domenicano, fu discepolo a Colonia di sant’Alberto Magno. Qui venne detto «il bue muto», per l’atteggiamento riservato e la corpulenza. Dopo tre anni come docente di Teologia all’Università di Parigi, tornò in Italia.

Tra i suoi testi: la «Catena aurea» (un commento ai quattro Vangeli), il trattato «Contra errores Graecorum» e soprattutto la «Summa theologiae». Tommaso si spense nel 1274, a 49 anni. È Dottore della Chiesa dal 1567. Il nome Tommaso, di derivazione ebraica, significa: «gemello».

Si festeggiano anche: San Valerio (Valero) di Saragozza; San Carlomagno, Imperatore; Sant’Emiliano di Trevi, Vescovo.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it