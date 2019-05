Concorso Boni: scattare una «nuova» 1000 Miglia si può

Spontaneità e occhio amorevole verso la città di Brescia e la 1000 Miglia. Avrà queste caratteristiche la foto vincitrice della settima edizione del concorso fotografico Bruno Boni. L’iniziativa organizzata dall’associazione culturale Bruno Boni apre oggi le iscrizioni: «Il tema è sempre lo stesso - afferma il presidente Roberto Boni -: la Corsa più bella del mondo tra la gente. Vorremmo ricevere scatti originali fatti durante la Mille Miglia, qualcosa di non ancora visto. Il concorso, in questi anni, è cresciuto molto. La scorsa edizione abbiamo avuto più di seicento iscritti».

Cosa c’è di nuovo. Quest’anno sono ben tre le novità: ogni concorrente potrà inviare fino a tre scatti, la partnership con il Museo Piero Taruffi di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, che premierà la migliore foto scattata nelle regioni di Lazio e Umbria, e un appuntamento dedicato alla tecnica fotografica, in programma venerdì 17 maggio dalle 16 alle 21 al negozio Free Photo di via Corsica 192, a Brescia.

Altri premi. Oltre alla tradizionale classifica generale, saranno premiate anche la miglior foto dedicata alla brescianità, la miglior foto creativa e la miglior foto in bianconero. Prevista quest’anno la categoria speciale «Smartphone». L’iscrizione, da fare on-line sul sito dell’associazione www.brunoboni.it, è gratuita: si parte oggi, mentre l’ultimo giorno a disposizione per partecipare sarà il 28 maggio. Le premiazioni si svolgeranno nel salone Vanvitelliano di palazzo Loggia il 15 giugno alle 11.

