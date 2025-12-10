Giornale di Brescia
Al femminile

Una canzone per riportarti a casa

Augusta Amolini
Anche a Natale musica e parole diventano beni immateriali che ci portiamo dentro
Uno spartito con una canzone di Natale
Nonostante tutto ciò che accade, il Natale sta arrivando. Nell’aria risuonano le note di Jingle Bells, anche se quest’anno spopola l’adattamento indiano della melodia: «Tlin Tlin Tlin», una versione che cattura l’orecchio solo di chi vuole davvero ascoltare, perché sembra cantata con la lingua e le corde vocali aggrovigliate. E pensare che «La slitta trainata da un cavallo», scritta da James Lord Pierpont nel 1857, con il Natale non aveva nulla a che vedere. La canzoncina, che racconta l’allegri

