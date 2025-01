Una borsina di tela per dire quanto sei «stilosa»

Realizzata rigorosamente in cotone riciclato, è diventata una dei simboli del consumo etico

2 ' di lettura

Una borsa di tela - Foto Unsplash © www.giornaledibrescia.it

Avreste mai detto che una borsina di tela con i manici lunghi potesse diventare un oggetto di moda? È così, guardatevi attorno, scoprirete che tante donne la portano a tracolla per metterci gli oggetti indispensabili: telefono, chiavi, soldi, fazzolettini di carta, a volte l’assorbente e spesso un libro. Si tratta della classica sportina per la spesa, resa iconica non si sa bene da chi. La chiamano «tote bag» ed è del tutto simile al sacchetto che i bambini portavano all’Asilo «Sorelle Agazzi»,