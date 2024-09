Stendiamo un velo pietoso

Dalla vicenda Sangiuliano-Bocca, simile ad una piece teatrale, escono male le donne

2 ' di lettura

L'ex ministro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia - Fermi immagine Rai e La7 © www.giornaledibrescia.it

Nella metà dell’800 Alessandro Dumas (padre) ha scritto: «Cherchez la femme». In tre parole ha imbastito il tessuto di credenze che danno consistenza alla fola della disonestà femminile. Però la frase risulta appropriata al tormentone estivo che ha compromesso l’ex ministro e la sua ex collaboratrice, arricchito ogni giorno da aneddoti imbarazzanti per i quali, insieme alle cariche, sono cadute le braccia a tanti. L’ex ministro Sangiuliano è indagato dalla Procura di Roma È dell’altro giorno la