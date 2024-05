Quello che le mamme non dicono

Perché nel giorno del compleanno dei figli si dovrebbero festeggiare anche le madri

Alle mamme non serve un regalo, basta un piccolo gesto

Sono le otto quando ricevo il messaggio di Anna: «Oggi mia figlia compie 50 anni!» Le rispondo che i cinquanta sono un traguardo importante per ogni donna. Lei mi brucia con la sua saggezza: «Si. E invecchiando cresce la fame di amicizia». Quando la mattina incomincia con la sensazione malinconica di dover lasciare le cose belle della vita, o si filosofeggia oppure il caffè è uscito una ciofeca. Le sue parole però mi toccano e suscitano una leggera nostalgia. Come in un frame rivedo le mie figli