Per sempre giovani e stressati come Dorian Gray

Augusta Amolini

Ma se nel romanzo di Oscar Wilde il protagonista ottiene che il tempo faccia invecchiare il suo ritratto in cambio dell’anima, dodici artisti invece hanno affrontato il tema della longevità in modo critico con una Mostra collettiva a Milano

2 ' di lettura

Una ragazza si guarda in uno specchio - Foto Unplash

La frase «Too old for Leo DiCaprio» scritta sulla torta di compleanno di Maria Paola non l’ho capita al volo. Avrei dovuto essere giovane per cogliere l’ironia di quel meme diventato virale fra le ragazze che lei ha commentato così: «Sono ormai ampiamente fuori dalla selezione per diventare la nuova DiCaprio’s next fidanzata». Non avevo idea che il protagonista di «Titanic», ormai quasi cinquantenne, frequentasse solo ragazze con la metà dei suoi anni. Effettivamente il suo curriculum da sedutto