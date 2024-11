Mollo tutto per fare la mamma

Sara è solo uno dei sassolini di quella montagna di individui che, sentendosi come polli allevati in batteria, scelgono di uscire dalle gabbie sociali

La dottoressa ha deciso di licenziarsi per curare le figlie

Mi sembra di vederla Sara, con il camice bianco aperto e le lacrime agli occhi, mentre preme enter e invia la stessa email ai suoi assistiti. La piccola ruga sulla fronte si allenta, il dado è tratto, non può più tornare indietro. Non è stato un colpo di testa, la decisione di cedere lo studio dove riceve come medico di base è stata sofferta, il pensiero di farlo la tormentava da tempo. Ha messo in fila i pro e i contro, modificando il testo diverse volte per trovare le parole appropriate. Le è