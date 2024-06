Il dubbio sulla bontà delle mele

Anche in Italia è pieno di giovani «affamati e folli» desiderosi di affermarsi. Perlopiù appartengono alla seconda generazione di cittadini stranieri

2 ' di lettura

Studenti alla Festa dei Carabinieri - © www.giornaledibrescia.it

Sarà l’odore di umanità di cui sono impregnate le aule e i corridoi, di fatto, entrando nella scuola per votare ho sentito una strana sensazione. Pungolata nell’area del cervello che conserva la memoria è riemersa la mia immagine di bambina con il grembiule nero, il colletto bianco di piquet e la frangia sforbiciata da mia madre. La suggestione era iniziata la mattina leggendo questa lettera scritta da una maestra sconosciuta: «Cari genitori, in questi giorni state per ricevere le pagelle dei vo