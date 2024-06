Il comando, attitudine riservata a pochi

Alcuni manuali insegnano a diventare dei leader ma saper condurre è una propensione istintiva riservata a pochi come l’estro artistico, e non è detto che si possa imparare seguendo un metodo

2 ' di lettura

Margaret Thatcher all'abbazia di Westminster, a Londra, nel 2005 - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Alcuni manuali insegnano a diventare dei leader ma l’attitudine al comando non è affatto scontata. Saper condurre è una propensione istintiva riservata a pochi come l’estro artistico, non è detto che si possa imparare seguendo un metodo. La Storia narra di capi riconosciuti sul campo, non per aver seguito dei corsi di gestione delle risorse umane. Uscire fuori dal mazzo ed essere in grado di guidare gli altri procura sicuramente un certo appagamento. Un detto siciliano, utilizzato da uomini di p