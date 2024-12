Il bacio fake di amanti improbabili

Il video che mostra Giorgia Meloni e Elon Musk mentre si scambiano un bacio appassionato è falso

2 ' di lettura

L'immagine del bacio tra Elon Musk e Giorgia Meloni generata con l'intelligenza artificiale

Adesso lo sanno tutti che il bacio fra Giorgia Meloni e Elon Musk è una bufala. Il video che li mostra mentre si scambiano un bacio appassionato è falso come una banconota da 27 euro. Chissà se lo hanno confezionato con intenzioni surrettizie o solo per fare uno scherzo ai creduloni. Il dubbio resta, quando c’è di mezzo la politica le notizie hanno sempre un fine preciso. Parigi è il sogno degli innamorati. Anche due amanti improbabili come la Presidente del Consiglio e l’uomo più ricco del mond