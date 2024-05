I dubbi legittimi di una futura suocera

Quando Marta pensa che sua figlia si sposerà in settembre le viene un nodo in gola: ogni giorno scopre nel futuro genero un nuovo difetto

La preoccupazione di una signora anziana - Foto Unsplash

Da alcune settimane Marta è turbata, quando pensa che sua figlia si sposerà in settembre le viene un nodo in gola. I preparativi per il gran giorno seguono il solito schema: chiesa, ristorante, abito, fiori e partecipazioni ma adesso vorrebbe tanto che venisse tutto annulato. Le torna in mente la prima volta che Andrea ha messo piede in casa. Si era presentato agghindato come un lord senza riuscire a nascondere un’indole piuttosto strafottente. La futura suocera che ha le vibrisse come i gatti h