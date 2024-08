Eppur mi son scordato di te

«Ciao, non mi saluti più?» Paolo con un’espressione un po’ triste si limita a dire: «Non ti avevo riconosciuta con gli occhiali e il cappellino»

«Sono passate molte estati dall’ultima volta che si sono incontrati»

Sotto l’ombrellone in prima fila Elena è assorta nella lettura ma quando alza gli occhi ha un leggero sussulto. Davanti c’è un uomo che osserva un ragazzo in acqua: è Paolo il suo ex fidanzato. La figura di spalle attira la sua curiosità come una calamita, fatica a distogliere lo sguardo mentre un’onda di ricordi la investe in pieno. Sono passate molte estati dall’ultima volta che si sono incontrati. Come accade di solito in queste circostanze si sono persi di vista. Lei si è trasferita a Milano