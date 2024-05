È arrivato il tempo di tacere

Il silenzio è un nuovo stile di vita?

2 ' di lettura

Il Collettivo delle «Bandelle» si dà appuntamento su una terrazza per leggere

Il silenzio è un nuovo stile di vita? L’ispirazione non viene certo dai Frati Certosini che nell’assenza di rumore e nella solitudine trovano i loro valori. Osservando meglio questa ricerca appare come la manifestazione di chi ha il motore sul punto di grippare e cerca di raccogliere col cucchiaino ciò che resta della sua interiorità. In età avanzata si è più sensibili al silenzio, il timore incombente verso il futuro accorciato mal si concilia con i rumori di cui si circondano i giovani. Al con