Domandare è lecito, come pure non rispondere

Augusta Amolini

Si continua a porre principalmente alle donne domande sulla loro maternità, quando è una scelta del tutto personale

2 ' di lettura

Ragazze a un pranzo di famiglia

Anche quest’anno molti giovani preferendo la «Pasqua con chi vuoi» hanno disertato i pranzi familiari. Le ragazze, se non altro, hanno schivato gli interrogatori dei parenti che si interessano affettuosamente dei fatti altrui. Domandare è lecito dice il proverbio, ma alcuni faticano a rispondere con cortesia sentendosi chiedere per l’ennesima volta quando sarà celebrato il loro matrimonio. C’è sempre un’amorevole zia che fra il dolce e la frutta cala la fatidica frase, utile come un carico di ba