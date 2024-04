Balla e canta, ascolta il consiglio

Una suggestione mentre si osserva il lago di Garda seduti sulla panchina gigante dal belvedere di Tignale

2 ' di lettura

Una ragazza che balla - Foto Julian Myles per Unsplash

C’è una terrazza sulla sponda occidentale del lago di Garda dalla quale è preferibile non affacciarsi se si soffre di acrofobia. Chi ha paura dell’altezza sente i brividi lungo la schiena solo posando le mani sulla ringhiera, ma lo spettacolo dal belvedere di Tignale è talmente suggestivo da invogliare anche i più timorosi a sporgersi sul dirupo per guardare quell’intrico di rami e di foglie. Lì, accanto all’antico santuario di Montecastello, sopra una lingua di terra dove il vento soffia come s