Accadde oggi: il 24 luglio 1964 papa Paolo VI incontra il duca d’Aosta

L’incontro potrebbe essere relegato nelle pieghe della storia, avendo papa Montini incontrato personaggi assai più noti e influenti. Ne riportiamo traccia per ricordare come anche un giornale sobrio, quale il GdB, adottava lo stile molto puntiglioso nel raccontare dettagli dei quotidiani di allora.

Apprendiamo così come erano vestiti Claudia e Amedeo d’Aosta («un lungo abito nero e un velo di pizzo fermato in capo da un diadema di brillanti ed in alta uniforme di ufficiale di Marina»), chi per primo li aveva ricevuti («il cameriere segreto partecipante di servizio, mons. Loris Capovilla»), cosa Claudia e Amedeo d’Aosta avevano comprato a Roma («borse e scarpe»).

Non solo. A essere registrata anche «un’imprudenza», quella di Amedeo, che sfoggiava il Collare dell’Annunziata, poco indicato all’umiltà richiesta a un ufficiale.