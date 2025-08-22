Giornale di Brescia
Accadde oggi: il 22 agosto 1968 papa Paolo VI visitò la Colombia

Fu la prima visita di un pontefice in America Latina: un evento epocale in cui il Santo Padre ricevette un’accoglienza trionfale
L'edizione del Gdb di allora - © www.giornaledibrescia.it
L'edizione del Gdb di allora
Attraverso gli occhiali dell’oggi, con la globalizzazione in atto e le distanze rese marginali dalle nuove tecnologie, dal trasporto aereo ad internet, potrebbe parere un’inezia, una notizia quale tante altre. Se invece ci immedesimiamo nel mondo di allora, alla fine degli anni Sessanta, quel viaggio è da considerarsi storico, oltre che una novità assoluta.

La prima visita di un pontefice in America Latina: quello fu, un evento epocale, in un continente che per quanto attiene la spiritualità ha raccolto un’eredità altissima e rimane tuttora all’avanguardia. Paolo VI – primo papa ad utilizzare l’aereo e a visitare continenti lontani – ci arrivò nel mese di agosto e ricevette un’accoglienza trionfale, in un paese povero economicamente ma d’una umanità piena, varia, ricca di valori e passioni.

