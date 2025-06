Accadde oggi: il 17 giugno 1970 Italia-Germania 4-3

Oltre alla notizia, la curiosità. Di una delle partite più iconiche, oltre che celebri, del calcio mondiale, sul GdB si trovò traccia soltanto... due giorni dopo. La mattina seguente la gara disputata a Città del Messico, infatti, il quotidiano bresciano non uscì in edicola, causa sciopero improvviso proclamato dai poligrafici. A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta era una stagione calda tra aziende e lavoratori, capitando non di rado che quest’ultimi incrociassero le braccia.

Successe anche in quell’occasione, riprendendo tuttavia con gran evidenza l’evento diventato leggenda, con la rete di Rivera a suggellare la vittoria in semifinale ed eliminare i coriacei tedeschi. «Italia - Germania 4 a 3» è diventata così la partita del secolo e su di essa sono stati scritti libri e girati film, ribadendo come la realtà batte regolarmente la fantasia.