Una stagione tra cinema, sagre e letteratura: gli appuntamenti dell'estate a Bovezzo

Giugno, a Bovezzo, si chiude con la proiezione di un film della rassegna «Rivediamoli sotto le stelle». Giovedì 29 giugno, in piazza Rota verrà proiettato «Marry me» (in caso di maltempo proiezione in Sala Colonne).

Il 7 e l’8 luglio, sempre in piazza Rota, la parrocchia organizza in collaborazione con l’accademia di musica Giovanni Gabrieli la festa del patrono. Al parco urbano 2 aprile tornano le feste dei partiti: si comincia con quella del Pd dal 6 al 16 luglio e si prosegue con quella di Liberazione dal 27 luglio al 7 agosto.

Il giorno di Ferragosto, dalle 9, in piazza Rota torna il Trofeo Comune di Bovezzo, organizzato dal Gs Zaina biciclette. Sarà sempre in piazza Rota la Sagra di San Rocco in calendario il 15 e 16 agosto. Stand gastronomico, musica, pesca di beneficenza e altre iniziative legate al territorio saranno le protagoniste. Anche la biblioteca e la sezione bovezzese del Gruppo italiano amici della natura hanno programmato attività per grandi e piccini.

Il 19 luglio sarà la volta delle letture all’aria aperta nel marroneto del Recòlt, mentre dal 24 al 30 luglio in calendario c’è un mini corso di astronomia riservato ai bambini.

Le stelle cadenti si guardano tutti insieme, dalle 20 in poi del 10 agosto, nel prato che circonda la Casa della natura. Fino al 19 luglio continuano a essere proposte dalla biblioteca e dal Gian le letture all’aria aperta per i più piccoli. Il Comune oropone infine nella Sala delle Colonne di via Vittorio Veneto 13 la rassegna «Artisti in mostra»: in esposizione, fino all’1 luglio, le fotografie di Giovanna Pedroni.

