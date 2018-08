Manuela, il secondo coltello di Pasini non si trova

Se si tratti dell’ennesima bugia dovrà essere lui a dirlo. A meno che non arrivino prima gli inquirenti, come fin qui puntualmente è accaduto, a smontare il castello di parole di Fabrizio Pasini. «Nell’auto troverete due coltelli», aveva detto dal carcere l'uomo reo confesso del delitto di Manuela Bailo.

Nella sua vettura utilizzata prima per trasportare il cadavere della 35enne e poi, tre giorni più tardi, per andare in vacanza in Sardegna con la famiglia, i carabinieri hanno trovato una sola lama. Manca la seconda (diversamente da quanto emerso inizialmente).

Un errore, una dimenticanza o c’è altro? Insomma, quella che manca all'appello potrebbe essere l'arma del delitto?

Intanto alla camera ardente della giovane donna, in molti si sono stretti ai familiari in queste ore terribili.

Leggi l'articolo completo sul Giornale di Brescia in edicola oggi, scaricabile qui in formato digitale.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it