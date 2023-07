Doppio centro sulle energie rinnovabili per il Comune di Lumezzane

Doppio riconoscimento in materia energetica ed ambientale per il Comune di Lumezzane. Da un lato, c’è il prestigioso premio ricevuto per essere uno tra i migliori Comuni sul fronte delle energie rinnovabili, e dall’altro c’è il fatto di essere entrato nella comunità energetica, che produrrà benefici in materia di costi, e quindi di investimenti in settori più bisognosi.

Il premio al Comune di Lumezzane è arrivato da Legambiente, che ha stilato un dossier sugli enti locali italiani, verificando l’incremento di fonti di energia rinnovabile in Lombardia. La Valgobbia è tra la decina di comuni virtuosi a livello regionale. La pergamena che attesta il riconoscimento è stata consegnata all’assessore all’Ambiente Andrea Capuzzi e al sindaco Josehf Facchini, al forum «Quale Energia 2023».

«Questo è un attestato, che rende onore a tutta la comunità, grazie anche agli investimenti fatti dai privati, e che, di fatto, è anche la certificazione del buon lavoro che abbiamo svolto in questi quattro anni. Siamo molto orgogliosi di questo premio, che per noi ha il valore di un ulteriore stimolo per andare avanti in questa direzione. Essere premiati come "i più virtuosi" per il proprio operato a simili livelli, è per noi una grande soddisfazione».

Comunità energetica

Ma Lumezzane non si ferma qui: il Comune, insieme con sette imprese, la Parrocchia di San Giovanni Battista di Pieve e sei cittadini, ha passato tutta la trafila burocratica, per diventare «comunità energetica», ovvero per essere in grado di generare e gestire in autonomia energia verde a costi vantaggiosi, riducendo nettamente le emissioni di CO2.

«Con altri cinque comuni valtrumplini - dichiara l’assessore Andrea Capuzzi - con il coordinamento della Comunità Montana, abbiamo partecipato ad un bando regionale. L’intendimento è quello di. Se qualcuno vuole aderire, può contattare l’Ufficio ambiente, che indicherà il percorso da seguire». Resta aperta la questione della forma giuridica da dare alla comunità energetica di Lumezzane: cooperativa, società o altro.

