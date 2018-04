Dopo 43 anni passati in acciaieria compra un’edicola

Cailina ha di nuovo la sua edicola. Ha riaperto i battenti dopo un anno la rivendita di giornali nella frazione di Villa Carcina. D’ora in poi chi percorrerà via Vittorio Veneto potrà tornare a fermarsi a comprare il giornale nell’edicola a fianco della strada. A rilevare dai vecchi proprietari il chiosco è stato il 65enne in pensione Vladimiro Paganini.

L’edicolante. Vladimiro Paganini

Dopo 43 anni passati a lavorare in acciaieria l’idea di starsene con le mani in mano non gli piaceva e così, guardandosi intorno, non si è fatto scappare l’occasione. «Ho saputo - spiega - che il proprietario stava cercando di vendere e così, fatti due conti, ho deciso di buttarmi in questa avventura».

Paganini, che abita in città, non si fa troppe illusioni, lo sa bene che con un’edicola è dura mantenere una famiglia, ma lui questo problema non ce l’ha. «Per fortuna - racconta - io non devo mantenere la famiglia, i miei figli sono grandi, volevo qualcosa che mi tenesse occupato. Il Comune di Villa Carcina è stato ben contento di questa mia proposta».

Tutte le frazioni di Villa Carcina infatti hanno un’edicola, l’unica a fare eccezione dall’aprile scorso era Cailina. «Mentre in queste settimane ero qui a pitturare il chiosco - racconta - molta gente mi ha detto che gli faceva piacere che riaprisse l’edicola in paese». Per farsi conoscere Paganini per un po’ di tempo farà gli straordinari. «Cercherò di tenere aperto tutte le domeniche».

